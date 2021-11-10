Пожилым непривитым петербуржцам ограничат доступ к бытовым услугам и общепиту

Петербуржцам старше 60 лет, которые не сделали прививку от коронавируса, ограничат доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания. Об этом заявили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что с 9 ноября постановлением главного санитарного врача Санкт-Петербурга для этой категории горожан была введена обязательная вакцинация. Те, кто еще не сделал прививку, должны до 15 декабря получить первый компонент вакцины и до 15 января — второй.

Те, кто не выполнит это требование, с 16 декабря и с 16 января должны быть отстранены от работы, подчеркнули в пресс-службе. Исключение сделано для петербуржцев с медотводом.

«Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания», — добавили в Роспотребнадзоре.

Нарушителям коронавирусных ограничений будет грозить административная ответственность.