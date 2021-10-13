Пожилым москвичам будут давать деньги за вакцинацию от коронавируса

Пожилые москвичи смогут выбирать между набором «С заботой о здоровье» и 10 тысячами рублей за прохождение вакцинации. Об этом объявил мэр Сергей Собянин.

Программа поощрения действует с 23 июня по 31 декабря. По условиям проекта жители города старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, смогут получить то или иное вознаграждение.

Также в программе могут принять участие пожилые москвичи, которые пройдут повторную вакцинацию в указанный период.

Для получения выплаты нужно подать заявление в любой городской центр социального обслуживания. С собой нужно взять паспорт, сертификат о вакцинации и на подарочный набор.

В мэрии уточнили, что в набор «С заботой о здоровье» входят вещи, нужные для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Они особенно пригодятся в периоды активизации вирусных инфекций. Такие наборы получили уже более 240 тысяч пенсионеров в столице.

На фоне роста случаев заболевания ковидом в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование. Его можно сделать в 10 МФЦ и 10 общественных пространствах. С 14 октября такие тесты также будут проводить в 10 школах.