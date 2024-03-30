Общество 30 марта 2024, 22:27 Пожилого итальянца приняли за шпиона в Пермском крае Mash: в Пермском крае задержали пожилого итальянца за фотографирование поездов РИА «Новости»

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Жители Пермского края вызвали полицию к железнодорожной станции из-за подозрительного иностранца, фотографировавшего поезда. За шпиона приняли пожилого итальянца, который приехал к возлюбленной, сообщил Telegram-канал Mash.

Мужчина снимал грузовые поезда, электрички и окрестности у станции «Пермь — Сортировочная». Его поведение показалось пермякам подозрительным, и они вызвали полицию. Иностранца задержали.

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В отделении выяснили, что он приехал из Италии и совсем не говорил по-русски. Мужчина объяснил через переводчика, что бывал в Пермском крае с 2019 года, потому что встретил там свою любовь.

Итальянец заявил, что фотографировал поезда для себя — его удивили длинные российские «товарняки» и «Ласточки», хотел показать составы своим родственникам. Мужчину отпустили, но попросили удалить все снимки.

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