Происшествия 29 марта 2024, 16:57 Петербургские полицейские задержали иностранцев, разыскиваемых за границей за похищение человека

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Правоохранители задержали в Невском районе Северной столицы двух иностранцев, в отношении которых возбуждено уголовное дело на территории сопредельной страны. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, мужчины находились в межгосударственном розыске по подозрению в похищении человека. Целью преступления стало вымогательство в крупном размере.

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Приятелей нашли в одном из домов на Заводской улице. Сейчас они ожидают экстрадиции.