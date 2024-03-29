29 марта 2024, 16:57
Петербургские полицейские задержали иностранцев, разыскиваемых за границей за похищение человека
Правоохранители задержали в Невском районе Северной столицы двух иностранцев, в отношении которых возбуждено уголовное дело на территории сопредельной страны. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, мужчины находились в межгосударственном розыске по подозрению в похищении человека. Целью преступления стало вымогательство в крупном размере.
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Приятелей нашли в одном из домов на Заводской улице. Сейчас они ожидают экстрадиции.
Санкт-Петербург
Уголовное дело
МВД РФ
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