Эксклюзив 01 февраля 2024, 19:55 Пожелавшего удачи ВСУ писателя Веллера предложили внести в список террористов Движение «Зов народа» призвало возбудить против писателя Веллера уголовные дела РИА «Новости»

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Скандальные заявления писателя Михаила Веллера с пожеланиями удачи ВСУ в ходе нового контрнаступления и слова о развале России возмутили участников движения «Зов народа». Они направили обращение на имя генерального прокурора Игоря Краснова и председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина с требованием завести против писателя уголовные дела. Копия документа попала в распоряжении «360».

Веллер общался с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

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В выступлении писателя общественники увидели публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, а также оправдание и пропаганду терроризма.

Участники движения призвали руководителей силовых ведомств не оставлять выступление Веллера без внимания и возбудить против него уголовные дела, а заодно внести в список экстремистов и террористов.

В ходе общения с «Ермаком» Михаил Веллер заявил, что не станет осуждать украинскую армию за удары по мирным городам, так как в любых боевых действиях жертвы среди гражданского населения неизбежны. Также он признался, что ждет распада России, чтобы у соседних государств, включая Эстонию, где он сейчас живет, больше не было никакого беспокойства.