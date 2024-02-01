Общество 01 февраля 2024, 14:41 Писатель Веллер поддержал Украину в беседе с пранкерами Писатель Веллер в общении с пранкерами пожелал удачи ВСУ на поле боя

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Украинским войскам необходимо добиться успеха на поле боя, а России развалиться на части. Об этом заявил писатель Михаил Веллер в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым), которые представились главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Полную беседу они опубликовали в своем Telegram-канале.

В ходе общения писатель подчеркнул, что не готов осудить украинских боевиков за удары по мирным городам. По его словам, любые боевые действия приводят к жертвам среди мирного населения.

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Веллер признался, что очень сильно ждет, когда «Россия размонтируется на части», а у соседних государств начнется спокойная жизнь. Еще одним пожеланием писателя стал скорейший демонтаж действующего в стране политического строя.

Рассуждая о поддержке Украины со стороны США, Веллер призвал «Ермака» не особо доверять Вашингтону. По мнению писателя, Пентагон специально удерживает боевую технику, потому что на деле достаточно недели, чтобы полностью обеспечить ВСУ всем необходимым. При этом он отметил, что Украина уже давно стала местом для ведения бизнеса американских демократов.

Последние четыре года Михаил Веллер живет в Таллинне, куда переехал еще во время пандемии коронавирусной инфекции, так как его не устроили введенные ограничения. После начала специальной военной операции он остался в Эстонии.

Веллер стал вторым уехавшим в эмиграцию российским писателем, кто высказался в поддержку Украины на этой неделе.

В минувшую среду, 31 января, пранкеры Вован и Лексус опубликовали запись беседы с живущей в Берлине Людмилой Улицкой. В ходе общения автор призналась, что часть получаемого из России гонорара она отправляет Украине, не осуждает СБУ за убийство Дарьи Дугиной, а также не считает своего коллегу Захара Прилепина писателем и человеком.