Пожарные Москвы поддержали флэшмоб «Фонарики Победы»

Пожарные и спасатели Пожарно-спасательного центра Москвы (ГКУ «ПСЦ») присоединились ко всероссийскому флэшмобу «Фонарики Победы», который прошел во многих городах России вечером девятого мая.

Чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне и поблагодарить выживших ветеранов надо было 9 мая в 22:00 подойти к окну или выйти на балкон с зажженным бытовым фонариком или горящей свечой.

«Мы помним, какой ценой досталась нам эта Победа, и безмерно благодарны нашим ветеранам, дедам и прадедам, которые сражались за наше будущее, за мирное небо над головой», — сообщили «360» в пресс службе ГКУ «ПСЦ».

9 мая в Москве состоялся салют, приуроченный к празднованию 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. На 16 площадках столицы было сделано 12 тысяч залпов.