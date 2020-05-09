Праздничный салют в честь Дня Победы прошел в Москве. Видео

В Москве состоялся праздничный салют, посвященный 75-й годовщине победы над фашистской Германией. Из-за пандемии коронавирусной инфекции большинство праздничных мероприятий власти столицы отменили. Салют москвичей призвали смотреть в прямой трансляции или из окон домов.

Жители столицы начали выкладывать видеозаписи салюта со своими комментариями. Некоторые из них отметили, что огненное шоу, похожее на пожар, состоявшееся в полной тишине, стало новой редакцией минуты молчания.

Комментаторы также отметили особенную яркость и продолжительность салюта.

«Я таких сильных не припомню. У нас окна в другую сторону, но в окнах дома напротив отражается так мощно, что ощущение как будто Москва в огне», — отметила одна из пользовательниц.

В столице было запущено 12 тысяч фейерверков 55 видов с 16 городских площадок, чтобы залпы были видны во всех округах Москвы. Купола разрывов превысили в диаметре 300 метров.

Судя по всему, жители столицы в разных ее районах реагировали на салют по-разному. В некоторых наоборот, стояла не трагическая тишина, а звучали с балконов песни военных лет, люди выглядывали из окон с бенгальскими огнями, и кричали «ура!».

Власти Москвы пообещали штрафовать тех, кто нарушит режим самоизоляции и спустится на набережные, чтобы посмотреть салют. Однако жители столицы нашли выход из положения — они любовались зрелищем с мостов. Рядом с ними находились полицейские, которые время от времени напоминали особенно восторженным зрителям, что социальную дистанцию надо все-таки соблюдать.