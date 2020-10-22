Жители Чебоксар пожарили сосиски на Вечном огне

Источник фото: Instagram

Мастер по набиванию татуировок выложил ролик в Stories в Instagram. Видео было снято ночью. На кадрах видно, как автор держит ветки с нанизанными сосисками над Вечным огнем.

Этим видео заинтересовалась полиция, поэтому местного жителя нашли и доставили в отделение.

В телефонной беседе с агентством мужчина подтвердил, что правоохранители обратили на него внимание именно из-за видео. Житель Чебоксар пришел к Вечному огню, где собралась молодежь.

«Сейчас я еду в отдел полиции в сопровождении сотрудников. Когда я подошел к огню, там были уже ребята. Я просто с ними заснял видео», — рассказал Денис.

По данным издания, жители города жарили сосиски под песню рэп-исполнителей Тимати и Джигана «Хавчик».

Ранее 17-летний подросток с группой детей осквернил мемориал, посвященный погибшим героям Великой Отечественной войны в Ельце Липецкой области. Несовершеннолетние водили хоровод и жгли на нем цветы. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.