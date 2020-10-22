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    22 октября 2020, 14:59

    Жители Чебоксар пожарили сосиски на Вечном огне

    Алена Макаренко

    Жителя Чебоксар Дениса доставили в отделение полиции за видео с приготовлением сосисок на Вечном огне. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Жители Чебоксар пожарили сосиски на Вечном огне | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    Мастер по набиванию татуировок выложил ролик в Stories в Instagram. Видео было снято ночью. На кадрах видно, как автор держит ветки с нанизанными сосисками над Вечным огнем.

    Этим видео заинтересовалась полиция, поэтому местного жителя нашли и доставили в отделение.

    В телефонной беседе с агентством мужчина подтвердил, что правоохранители обратили на него внимание именно из-за видео. Житель Чебоксар пришел к Вечному огню, где собралась молодежь.

    «Сейчас я еду в отдел полиции в сопровождении сотрудников. Когда я подошел к огню, там были уже ребята. Я просто с ними заснял видео», — рассказал Денис.

    По данным издания, жители города жарили сосиски под песню рэп-исполнителей Тимати и Джигана «Хавчик».

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