Масштабный пожар разгорелся в сочинском лесу — его не могут потушить вторые сутки. Видео
Информация об этом появилась на сайте администрации Сочи.
«Огнем на утро 2 января охвачено 5,5 гектара. Полоса горения находится в труднодоступном месте в урочище Слепченкова Балка и составляет 600 метров. <…> Очаг возгорания находится на большом расстоянии, ситуация под контролем», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, специалисты добираются до очага пешком. Штаб по ликвидации развернут в селе Малый Кичмай Лазаревского района. Также задействовано 22 единицы техники. На данным момент этого достаточно для работ.
В Сети появились кадры, на которых видно, что над лесом в нескольких местах стоят густые столбы дыма.
В администрации утверждают, что жителям ближайших населенных пунктов ничего не угрожает. Однако все усложняется порывами ветра: дымовую завесу сносит к федеральной трассе и поселкам. Однако это не предоставляет никакой угрозы, отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.
Ночью 1 января в Хостинском районе, расположенном недалеко от села Верхний Юрт в Сочи, после запуска фейерверков загорелся лес.