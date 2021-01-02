Вторые сутки в Сочи сотрудники МЧС борются с пожаром в лесу. Возгорание лесной подстилки произошло в 28-м квадрате Туапсинского лесничества. В тушении участвуют 105 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Информация об этом появилась на сайте администрации Сочи.

«Огнем на утро 2 января охвачено 5,5 гектара. Полоса горения находится в труднодоступном месте в урочище Слепченкова Балка и составляет 600 метров. <…> Очаг возгорания находится на большом расстоянии, ситуация под контролем», — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, специалисты добираются до очага пешком. Штаб по ликвидации развернут в селе Малый Кичмай Лазаревского района. Также задействовано 22 единицы техники. На данным момент этого достаточно для работ.

В Сети появились кадры, на которых видно, что над лесом в нескольких местах стоят густые столбы дыма.

Источник фото: Официальный портал города-курорта Сочи

В администрации утверждают, что жителям ближайших населенных пунктов ничего не угрожает. Однако все усложняется порывами ветра: дымовую завесу сносит к федеральной трассе и поселкам. Однако это не предоставляет никакой угрозы, отметил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

Ночью 1 января в Хостинском районе, расположенном недалеко от села Верхний Юрт в Сочи, после запуска фейерверков загорелся лес.