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    01 января 2021, 06:21

    Сочинский лес загорелся во время запуска фейерверков. Видео

    Анастасия Калинина

    Запуск новогодних фейерверков в одном лесу Сочи прошел не совсем удачно. В результате загорелась лесная подстилка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

    Речь идет о Хостинском районе, расположенном недалеко от села Верхний Юрт в Сочи. Сообщение поступило 00:22. Местные жители в соцсетях сообщили, что пламя образовалось из-за запуска салюта.

    «Площадь возгорания 500 квадратных метров по кромке. До ближайшего населенного пункта 400 метров, села Верхний Юрт, угрозы населенному пункту нет», — рассказал представитель МЧС.

    Для тушения возгорания были привлечены 36 человек и 11 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

    В социальных сетях появилось видео с места происшествия. По словам автора ролика, салюты запускали со смотровой площадки, где недалеко расположен газопровод. Он также уточнил, что к моменту публикации уже дозвонился до МЧС.

    «У нас запускают салюты, загорелся лес. <…> Вот так вот горит лес. Мгновенно просто. Сейчас 00:08, а уже какая площадь горит. Просто жесть», — отметил мужчина.

    Через время сотрудники сообщили, что пожар был локализован.

    Сегодня ночью в Дербенте загорелась елка на центральной площади. Причиной пожара тоже стал салют.