Сочинский лес загорелся во время запуска фейерверков. Видео

Речь идет о Хостинском районе, расположенном недалеко от села Верхний Юрт в Сочи. Сообщение поступило 00:22. Местные жители в соцсетях сообщили, что пламя образовалось из-за запуска салюта.

«Площадь возгорания 500 квадратных метров по кромке. До ближайшего населенного пункта 400 метров, села Верхний Юрт, угрозы населенному пункту нет», — рассказал представитель МЧС.

Для тушения возгорания были привлечены 36 человек и 11 единиц техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

В социальных сетях появилось видео с места происшествия. По словам автора ролика, салюты запускали со смотровой площадки, где недалеко расположен газопровод. Он также уточнил, что к моменту публикации уже дозвонился до МЧС.

«У нас запускают салюты, загорелся лес. <…> Вот так вот горит лес. Мгновенно просто. Сейчас 00:08, а уже какая площадь горит. Просто жесть», — отметил мужчина.

Через время сотрудники сообщили, что пожар был локализован.

Сегодня ночью в Дербенте загорелась елка на центральной площади. Причиной пожара тоже стал салют.