Общество 17 января 2024, 10:13 Повышение штрафов за нарушение обеспечения населения ЖКУ предложили в Госдуме Лантратова предложила повысить штрафы за нарушение обеспечения населения ЖКУ РИА «Новости»

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Депутат Государственной думы Яна Лантратова предложила повысить сумму штрафов за нарушение обеспечения населения коммунальными услугами. Об этом сообщило РИА «Новости».

Парламентарий направила обращение на имя министра строительства Ирека Файзуллина. Она считает, что размер штрафа нужно повысить до 500 тысяч рублей.

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Сейчас нарушение режима обеспечения или нормативного уровня населения коммунальными услугами карается административным штрафом от 500 до тысячи рублей для должностных лиц, а также от пяти до 10 тысяч рублей — для юридических лиц.

Согласно инициативе Лантратовой, для должностных лиц размер штрафа вырастет от 100 до 200 тысяч рублей, а также от 300 до 500 тысяч рублей — для юридических.

Ранее стало известно, что коммунальные службы в Московской области из-за погодных условий перешли в режим повышенной готовности.