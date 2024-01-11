Подмосковье 11 января 2024, 17:05 Коммунальные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за погодных условий ГУСТ МО

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Коммунальные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за сложных погодных условий. В этот четверг в регион пришла оттепель — сегодня, 11 января, температура воздуха составила ноль градусов, однако к вечеру она упадет до -13.

По словам главы ГУСТ Светланы Аиповой, сегодня местами в Подмосковье наблюдается мокрый снег с дождем. С утра к расчистке улиц приступили почти 16 тысяч коммунальщиков. Особое внимание уделяют пешеходным дорожкам, тротуарам, лестницам и спускам.

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«Дополнительно на маршруты выехали 751 единица метущей техники и 478 погрузчиков и самосвалов. Так как в ближайшие сутки прогнозируют серьезное похолодание, сгребание снега с прометанием и последующей обработкой необходимо выполнить оперативно», — сказала она.

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