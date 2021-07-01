Минздрав сообщил о начале программы ревакцинации

В России началась повторная вакцинация. Ее будут проводить до момента, пока не достигнут коллективного иммунитета.

В Министерстве здравоохранения в беседе с «Интерфакс» отметили, что вакцинировать будут даже переболевших. Ведомство направило методические рекомендации по вакцинации во все регионы страны.

Рекомендации разработали эксперты Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России совместно с Росздравнадзором и Росатомом. Они направлены не только на обеспечение эффективности и безопасности вакцинации, но и на достоверный учет россиян, которые сделали прививку.

Ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, что повторная вакцинация от коронавируса может проводиться любым зарегистрированным препаратом. В России их четыре: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». При этом проходить тестирование на антитела необязательно, так как ранее ВОЗ рекомендовал повторно прививаться даже при их наличии и вне зависимости от их количества.