Потерпевшие по делу Ефремова подали иски на миллион рублей каждый

Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова подали иски о компенсации морального вреда на миллион рублей каждый. Ранее они отказывались от любых денежных возмещений.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский рассказал, что его клиенты собираются создать благотворительный фонд имени погибшего Сергея Захарова, который будет помогать людям, попавшим в похожую ситуацию. Средства понадобятся для работы этой организации. Кроме того, Добровинский считает, что такие иски помогут смягчить наказание самому Ефремову.

«Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на три миллиона рублей в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда», — пояснил адвокат. Его слова передает РИА «Новости».

Всего было подано три иска: от вдовы, брата и младшего сына Захарова. Ранее они требовали взыскать с Ефремова по одному рублю каждый. Добровинский говорил, что это символическое требование, а потерпевшие вообще не хотят ничего получать от Ефремова. Старший сын Сергея Захарова требовал с актера компенсацию в размере 7,5 миллиона рублей. Решением суда с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей в пользу потерпевшего.