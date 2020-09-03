Защита Ефремова перевела по рублю трем потерпевшим по делу о смертельном ДТП

Трое родственников погибшего в аварии с участием Михаила Ефремова курьера Сергея Захарова получили компенсацию. Защита актера перевела им по рублю, как они и хотели.

«Каждому из потерпевших по заявленным искам нами была переведена компенсация в размере одного рубля, у меня квитанция от 1 сентября», — приводит РИА «Новости» слова Адвоката Эльмана Пашаева.

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходят прения сторон по делу о смертельной аварии с участием Ефремова. Актер после долгих отпирательств признал свою вину. Прокурор запросила для Ефремова 11 лет колонии обычного режима.

Ранее жена, брат и младший сын захотели получить от Ефремова в качестве компенсации по одному рублю. Они заявили, что на свете нет денег, которые могли бы вернуть семье погибшего, поэтому сумму иска установили символическую. Пострадавшие хотят лишь справедливого суда. Старший сын Захарова решил взыскать 7,5 миллионов рублей, однако прокурор попросила удовлетворить его иск частично - на сумму 500 тысяч рублей.

Пьяный Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы 8 июня. Он выскочил на встречку на Садовом кольце и врезался в фургон Захарова, который умер через несколько часов от травм.