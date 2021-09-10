Потерявшегося мальчика нашли на северо-востоке Москвы

Проезжавший в темное время суток по улице Гончарова таксис увидел маленького мальчика. Он шел в пижаме вдоль проезжей части без сопровождения взрослых. Мужчина немедленно обратился в полицию. Ребенка забрали правоохранители.

Позже мальчика передали в медицинское учреждение. Выяснилось, что трехлетний ребенок вышел из квартиры в то время, когда его мать спала. В отношении женщины составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

«Сейчас мальчик находится дома, его здоровью ничего не угрожает», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

В первый день осени экипаж вневедомственной охраны надымской Росгвардии нашел потерявшегося девятилетнего мальчика. Он засиделся в гостях у друзей.