Росгвардейцы из Надыма отыскали потерявшегося мальчика

Экипаж вневедомственной охраны надымской Росгвардии нашел потерявшегося мальчика 2012-го года рождения. Ребенок вышел вечером гулять и не вернулся домой. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Информация о пропаже мальчика поступила поздно вечером 30 августа. Сотрудники обнаружили похожего по приметам школьника в районе домов на улице Комсомольская. Во время беседы личность мальчика подтвердилась. Ребенок рассказал, что проводил время в гостях у друзей. Ребенка доставили к сотруднику отдела по делам несовершеннолетних, а затем вернули домой.