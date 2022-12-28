Эксклюзив 28 декабря 2022, 15:23 «Потеряли незаурядную личность». Директор лицея из Кунгура — о погибшей учительнице физкультуры Директор лицея № 1 Кунгура Буданова: коллектив не знает, с кем отдыхал погибший педагог

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Гибель учительницы физкультуры лицея № 1 в Кунгуре Ларисы Пупыревой стала невосполнимой утратой для коллектива и детей, рассказала «360» директор учебного заведения Ирина Буданова. Она добавила, что ни лицей, ни спортивная школа не устраивали корпоратив, после которого Пупырева замерзла насмерть.

Собеседница «360» подчеркнула — никто из педагогов не знает людей, с которыми учительница отдыхала в ресторане.

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«Мы все сами удивлены тому, что ее нашли на поселке Машзавода. Мы никогда не связывали ни ее знакомых, ни ее друзей, чтобы она была там. У нас никогда не звучала эта тема, мы в недоумении», — отметила Буданова.

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По ее словам, погибшая учительница была трудолюбивой и добросовестной, могла организовать любой коллектив. Дети тянулись к ней — Пупырева вовлекала их в спорт любыми способами. Под ее руководством ребята занимались баскетболом, легкой атлетикой, часто становились победителями и призерами различных олимпиад и конкурсов.

«Она создавала команду, она знала, кого и поставить на этап, и сама на велосипеде объезжала все эти этапы очень быстро. Стимулировала детей, воодушевляла. Мы потеряли незаурядную личность. Я не представляю теперь, как нам быть вообще с нашей физкультурой», — подчеркнула собеседница «360».

Буданова добавила, что у погибшей учительницы двое детей. Старшей дочери — 30 лет, она живет отдельно, у нее тоже есть дочка. Младший сын учится в 10 классе лицея.

Ранее стало известно, что в Кунгуре насмерть замерзла учительница физкультуры Лариса Пупырева. По предварительной информации, она возвращалась домой после корпоратива на такси, но водитель заблудился и высадил ее не в том месте. СК проводит проверку.