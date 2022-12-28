28 декабря 2022, 12:50
«Великодушный человек». Знакомая замерзшей насмерть учительницы из Кунгура рассказала о ней
Учительница из Кунгура замерзла насмерть, возвращаясь с корпоратива
Замерзшая насмерть учительница физкультуры из Кунгура Лариса Пупырева была отличным тренером и замечательным человеком, рассказала «360» знакомая педагога. По ее словам, женщина всегда была в хорошем настроении, жила спортом. У нее остались взрослая дочь и сын-старшеклассник.
Погибла после корпоратива
Собеседница «360» отметила, что Лариса Пупырева была ее школьным учителем физкультуры в Кунгуре. Вместе с ней в школе работала мать женщины.
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«В 90-х годах после новогоднего корпоратива убили ее первого мужа. Она осталась одна с маленькой дочкой на руках. После этого общались тесно: моя мама отдавала детские вещи, из которых я выросла, для ее малолетней дочери. Трудное время было, помогали, чем могли», — рассказала знакомая погибшей.
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В 2014 году женщина переехала на север, но каждое лето приезжала и виделась с учительницей. Она интересовалась делами бывшей ученицы и всегда была в хорошем настроении.
«Человек она уникальный: столько жизни и позитива в глазах, ни намека на упадок сил или плохое настроение. Всю жизнь в спорте, каждую минуту своего свободного времени. Целеустремленная и справедливая. Шикарный тренер и великодушный человек. Такие люди сейчас редко встречаются — теплые и позитивные, готовые в любую минуту поддержать и помочь», — добавила собеседница «360».
По ее словам, у погибшей остался сын — он учится в 10 классе. Женщина добавила — она знает, что Лариса Пупырева возвращалась домой после корпоратива, а что случилось дальше — неизвестно.
СК проведет проверку
В местной газете «Искра» опубликовали некролог о погибшей учительнице. Коллектив школы, лицея, ДЮСШ и ветераны спорта отметили большой вклад Ларисы Пупыревой в воспитание юных жителей города, а также выразили соболезнования родным и близким педагога.
По данным источника издания59.ru, учительница была на корпоративе в кунгурском ресторане «Аристократ». Она вызвала такси до дома, но водитель высадил ее в другом месте — по предварительной информации, перепутал адреса. Добраться домой учительница не смогла и замерзла на улице.
В СК по Пермскому краю изданию подтвердили смерть педагога. Следователи уточнили, что начали проверку и подчеркнули, что смерть Ларисы Пупыревой не носит криминального характера.
Пермский край
Учителя
Следственный комитет России
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