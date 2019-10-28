Потеря зрителей станет уроком для пошутивших над сбитым животным артистов

Шутку про шашлык над погибшим на дороге животным, которую позволили себе татарские исполнители Фирдус Тямаев и Гузель Уразова, должны оценить их поклонники. Они могут отказаться от покупки билетов на их концерты. Таким мнением с «360» поделился председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, реагировать смехом на смерть живого существа — это вопрос этики и воспитания.

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«Это всегда трагедия, это всегда беда, и никакая ирония и уж тем более сарказм здесь неуместны», — пояснил депутат. Он особо отметил, что вне зависимости от статуса или сферы деятельности «шутников» гибель живого существа — это всегда плохо.

«Оценку этим товарищам пусть дают их родственники, их товарищи, их дети, их поклонники в том числе. Не у каждого поднимется рука билет на концерт купить, кто-то пересмотрит свое отношение», — подчеркнул Владимир Бурматов.

По его словам, игнорирование концерта этих артистов может стать для них серьезным уроком.

Народная артистка Республики Татарстан Гузель Уразова и певец Фирдус Тямаев выложили в сеть видео, где они посмеялись над сбитым на дороге животным. Артистка пошутила, что они «не успели приготовить шашлык». После появления ролика в Сети на исполнителей обрушилась волна критики. Фирдус Тямаев заявил «360», что никакого мертвого животного на дороге не было. Это был некий предмет, похожий на шапку или тряпку. А сама шутка про шашлык заключалась совсем в другом. Просто исполнители не успели приготовить мясо перед гастролями.