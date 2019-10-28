«Не успели приготовить шашлык»: татарские артисты посмеялись над раздавленным животным

Татарские исполнители Фирдус Тямаев и Гузель Уразова записали видео, в котором посмеялись над сбитым машиной животным. Певцы заявили, что «не успели приготовить шашлык», а есть на гастролях хочется. Неудачная шутка обернулась настоящей войной в интернете.

Как сообщил портал Inkazan.ru, это видео на своей странице в Instagram выложила Уразова, но после волны негодования удалила его. «Не успели приготовить шашлык», — пошутила она в ролике.

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Укорять шутников в жесткой форме продолжили на официальной странице Уразовой во «ВКонтакте». Артистов назвали живодерами, глумливыми садистами, нечистью и пожелали судьбы, которая постигла животное.

Тямаев на своей странице в Instagram опубликовал видео, в котором извинился за ту шутку. «Пожалуйста, поймите меня: это была шутка. Очень много писали, что издевались. Мы по нему (по трупу — прим. ред.) не проехали, не прыгали на нем, не танцевали, не пели на нем. Мы его даже убрали», — сказано в его сообщении.

Он также добавил, что очень любит собак и кошек и кормит их, когда встречает на улице. Извинений и объяснений от Уразовой пока не поступало.

37-летняя Гузель Уразова — народная артистка Республики Татарстан и заслуженная артистка Республики Башкортостан. Фирдусу Тямаеву 36 лет. Он был удостоен звания Заслуженный артист Республики Татарстан.