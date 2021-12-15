Посвященный вселенной Гарри Поттера поп-ап-магазин открылся на Лубянке

В ЦДМ на Лубянке открылся поп-ап-магазин, посвященный франшизе «Гарри Поттер». Он стал первой лицензионной торговой точкой в России и Восточной Европе.

Harry Potter pop-up shop расположен на балконе второго этажа ЦДМ. В нем представлен широкий ассортимент официальной продукции по мотивам волшебной вселенной: одежда, игрушки, сувениры, сладости и записные книжки от известных брендов.

«Мы прикладываем большие усилия для того, чтобы ЦДМ стал не просто магазином, а местом, где происходит волшебство, и наши гости получают те самые эмоции, за которыми, на мой взгляд, будущее торговли», — заметил генеральный директор ЦДМ на Лубянке Александр Копанев.

Дух мира Гарри Поттера в магазине передали не только специфическими товарами, но и тематическими фотозонами. Снимок можно в том числе сделать на знаменитой платформе 9¾.

В январе 2022 года Harry Potter pop-up shop посетит блогер Надия Гриффиндор из Нижнего Новгорода. Она сумела превратить комнату в настоящий Хогвартс: воспроизвела кабинет профессора Дамблдора, гостиную старост и другие локации.

«Хотя я живу в другом городе, я уже точно знаю, куда направлюсь в свои январские каникулы», — сказала девушка.