Уникальное место притяжения фанатов «Гарри Поттера» появится в преддверии Нового года в Москве. Магазин с широким ассортиментом сувениров, одежды, игрушек, сладостей из мира волшебника откроют уже 14 декабря в Центральном детском магазине на Лубянке. Это поп-ап-магазин, то есть не постоянный, а временный.

Источник фото: unsplash.com

Гостей ждет самый большой выбор лицензионной продукции из мира Гарри Поттера, вплоть до записных книжек. Все товары здесь будут от известных брендов. Среди них, например, Lego, Spin Master, Mattel, Funko, Hatber.

Генеральный директор ЦДМ Александр Копанев рассказал, что гостей ждут фотозоны и даже возможность выбрать волшебную палочку.

Источник фото: unsplash.com

Они смогут примерить мантию волшебника и шарф одного из факультетов «Хогвартса», попробовать шоколадную лягушку и сфотографироваться с тележкой на платформе 9¾.

Мы гордимся, что именно в ЦДМ все любители, фанаты произведений о Гарри Поттере смогут погрузиться в настоящий мир волшебства Александр Копанев генеральный директор ЦДМ на Лубянке.

По его словам, Центральный детский магазин на Лубянке был и остается местом, где внедряют уникальные развлекательные и торговые форматы.

Источник фото: unsplash.com

Магазин Harry Potter pop-up shop заработает при поддержке компании Warner Bros. Consumer Products. Он разместится на балконе второго этажа ЦДМ с видом на атриум и легендарные механические часы.

Приглашаем всех детей и родителей стать участниками незабываемого новогоднего приключения Александр Копанев генеральный директор ЦДМ на Лубянке.

Центральный детский магазин работает с соблюдением всех правил безопасности. Здесь усилили дезинфекцию, систему вентиляции и очистку воздуха.

Источник фото: unsplash.com

Нанесли и разметку для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, при входе в каждый магазин бесплатно доступны защитные маски. Они обязательны в торговом комплексе.