Мир Гарри Поттера на Лубянке. Поп-ап-магазин с сувенирами и платформой 9¾ появится в Москве
Уникальное место притяжения фанатов «Гарри Поттера» появится в преддверии Нового года в Москве. Магазин с широким ассортиментом сувениров, одежды, игрушек, сладостей из мира волшебника откроют уже 14 декабря в Центральном детском магазине на Лубянке. Это поп-ап-магазин, то есть не постоянный, а временный.
Гостей ждет самый большой выбор лицензионной продукции из мира Гарри Поттера, вплоть до записных книжек. Все товары здесь будут от известных брендов. Среди них, например, Lego, Spin Master, Mattel, Funko, Hatber.
Генеральный директор ЦДМ Александр Копанев рассказал, что гостей ждут фотозоны и даже возможность выбрать волшебную палочку.
Они смогут примерить мантию волшебника и шарф одного из факультетов «Хогвартса», попробовать шоколадную лягушку и сфотографироваться с тележкой на платформе 9¾.
Мы гордимся, что именно в ЦДМ все любители, фанаты произведений о Гарри Поттере смогут погрузиться в настоящий мир волшебства
По его словам, Центральный детский магазин на Лубянке был и остается местом, где внедряют уникальные развлекательные и торговые форматы.
Магазин Harry Potter pop-up shop заработает при поддержке компании Warner Bros. Consumer Products. Он разместится на балконе второго этажа ЦДМ с видом на атриум и легендарные механические часы.
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Центральный детский магазин работает с соблюдением всех правил безопасности. Здесь усилили дезинфекцию, систему вентиляции и очистку воздуха.
Нанесли и разметку для соблюдения социальной дистанции. Кроме того, при входе в каждый магазин бесплатно доступны защитные маски. Они обязательны в торговом комплексе.