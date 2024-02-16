Общество 16 февраля 2024, 12:37 Посвященные искусству, моде и литературе выставки откроются на ВДНХ Выставки на тему искусства, моды и классики заработают на ВДНХ в феврале и марте Пресс-служба ВДНХ

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Экспозиции в феврале и марте на ВДНХ познакомят горожан с историей и уникальными произведениями искусства. Кроме того, гости узнают о моде XIX века, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На выставке «Агитдворец. Останкино» москвичи узнают о том, как графская усадьба Шереметевых после Октябрьской революции стала музеем. Вход только по билетам. Прийти туда можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00, понедельник — нерабочий день. Выставка будет работать до 24 марта.

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Для любителей истории моды в павильоне «Рабочий и колхозница» двери откроет экспозиция «Век 19-й. Изменчивая мода. От ампира до модерна». В залах можно увидеть свыше 400 предметов позапрошлого столетия. Она будет работать до 20 апреля ежедневно с 11:00 до 22:00, понедельник — выходной день.

Выставку картин российского художника Владимира Потемкина представят в выставочно-торговом центре Республики Казахстан (павильон № 11). Побывать на ней можно в любой день с 11:00 до 20:00. Экспозиция проработает до 30 апреля.

Выставка «Время Лермонтова. Великий поэт в культуре Азербайджана», посвященная 210-летию со дня рождения классика русской литературы, будет принимать гостей выставочно-торговом центре Республики Азербайджан (павильон № 14). Вход по билетам. Выставка закроется 19 мая.

Кроме этих мероприятий будут также работать: выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы», выставка «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» и выставка «Найти Бэнкси».

Кроме того, в Москве откроют выставку в честь 225-летия Пушкина.