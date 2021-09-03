Экотехнопарк с комплексом по переработке отходов планируют построить в Приморье

Вопрос создания экотехнопарка в Приморском крае был обсужден на Восточном экономическом форуме в рамках новой программы для Дальневосточного федерального округа. Также была затронута тема возможности запуска сети фандоматов во Владивостоке.

Развитие инфраструктуры в регионе обсудили генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев и вице-губернатор Приморского края Елена Пархоменко.

«Обсудили с властями Приморского края развитие инфраструктуры и вопрос создания экотехнопарка в рамках экономики замкнутого цикла», — рассказал Буцаев. Его слова были приведены на сайте компании.

Технопарк, о котором идет речь, скорее всего, будет межрегиональным центром по тем видам товаров, которые образуются на территории ДФО и могут быть переработаны, объяснил гендиректор РЭО.

«Что касается проектов по обработке ТКО, договорились о том, что проекты в Приморском крае будут реализованы на сумму около трех миллиардов рублей в рамках концессии, которая будет объявлена субъектом», — добавил он.

Предварительно по трем объектам, два из которых относятся к зоне Владивостока и один — к зоне Находки, будут привлечены, в том числе, средства частного инвестора. РЭО примет участие в этом проекте при условии соблюдения требований установленных Набсоветом ППК.

Фактически, по словам Буцаева, в Приморье будет три объекта обработки ТКО и два объекта захоронения.

Создание пилотного технопарка планируется в районе территории опережающего развития «Надеждинская». Он будет работать на принципах экономики замкнутого цикла. В планах перерабатывать там полимерные отходы и отходы ПЭТ, макулатуру и строительные отходы.

Также планируется производство альтернативного топлива, которое будет направляться на цементный завод. На производство почвогрунтов планируется направлять органические отходы и иловые осадки массой более 150 тысяч тонн.

На встрече обсуждалась еще и возможность запуска сети фандоматов во Владивостоке, в которые можно будет сдать тару. С учетом географических, климатических и инфраструктурных особенностей предлагается установить 500 фандоматов.

На Камчатке запланирована реализация комплексного пилотного проекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Этот вопрос на полях Восточного экономического форума обсудили гендиректор ППК «Российский экологический оператор» и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.