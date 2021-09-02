На Камчатке могут запустить пилотный проект по обращению с ТКО

На Камчатке запланирована реализация комплексного пилотного проекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Этот вопрос на полях Восточного экономического форума обсудили гендиректор ППК «Российский экологический оператор» и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«ППК РЭО совместно с властями региона запланировали реализацию комплексного пилотного проекта по обращению с твердыми коммунальными на полуострове», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев. Его слова приведены на сайте компании.

На встрече также обсуждался вопрос статуса реализации проектов в Камчатском крае в соответствии с Федеральной схемой обращения с ТКО в таких городских округах, как Петропавловск-Камчатский, Вилючинский, а также в муниципальных районах Алеутский, Карагинский, Елизовский, Мильковский, Пенжинский, Олюторский, Соболевский, Тигильский и Усть-Большерецкий.

Создание совместного предприятия, учрежденное ППК РЭО и региональным правительством, является одним из механизмов реализации инвестиционных проектов.

В 2019 году на Камчатке ввели объекты инфраструктуры в сфере обращения с ТКО. Также в регионе заработала линия по переработке пластиковых бутылок в ПЭТ-хлопья, или ПЭТ-флексу. В 2020-м на Камчатке заработал мусоросортировочный комплекс.

В Амурской области намерены построить комплекс по переработке отходов (КПО) и установить 200 фандоматов, в которые можно будет сдать тару. Благодаря созданию комплексных объектов по обработке, утилизации и захоронению ТКО регион сможет выполнить целевые показатели, установленные указом президента.