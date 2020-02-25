Построил теплицу и уснул на уроке. Алкотрудовика из Татарстана уволили

Учителя технологии из Татарстана, который уснул прямо на уроке, уволили. Директор школы рассказала, что к мужчине раньше не было нареканий: он помогал благоустраивать учебное заведение, его любили школьники.

«Объяснил, что ему плохо стало. Может быть семейные проблемы, он мне не смог объяснить. Но никогда он в таком состоянии не был замечен, вообще в школе был очень исполнительным сотрудником. Все дети его очень любили, во всех конкурсах участвовал с детьми, сделал своими руками теплицу во дворе, благоустроил школьный участок», — рассказала «360» директор школы № 7 в городе Азнакаево Зульфия Гилязова.

Директор школы сообщила, что мужчина пришел пьяным на урок 13 февраля. Его сняли на видео, а после в учебном заведении провели служебное расследование. По словам Гилязовой, трудовика уволили по статье.

Гилязова добавила, что мужчина работал в их школе с августа 2017 года.

«В подобном состоянии он ни разу не был замечен. Никаких жалоб на счет учителя технологии», — отметила директор.

Школьники сняли на видео, как сначала мужчина с трудом держит равновесие, сидя на парте, а потом сдается и падает прямо на пол. Судя по всему, потеря равновесия нисколько не побеспокоила учителя, ведь он тут же заснул.