Пьяный трудовик упал на пол и уснул на глазах у школьников. Видео

Учитель труда в одной из школ Татарстана заявился на урок пьяным. Мужчина уселся на парту и сначала пытался держаться, но потом упал и уснул. Прямо на глазах у детей, которые засняли все на видео.

Свидетелями безобразия стали учащиеся школы № 7 в городе Азнакаево. Информация об этом опубликована в паблике «Казань Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах, снятых школьниками, мужчина еле сидел на школьной парте, покачиваясь и показывая в сторону детей каким-то продолговатым предметом. Спустя несколько минут он съехал по парте спиной вниз и свалился на пол. Там он и остался лежать — неподвижно и с закрытыми глазами.

По имеющимся данным, учителя уже уволили.

В Сочи преподаватель математики решил проучить одного из учеников. Он придушил мальчика на глазах у всего класса, а второго, по словам родителей, ударил локтем в висок. Педагога отстранили от работы. Полиция начала проверку, школа тоже организовала служебное расследование. Сам мужчина потом извинился перед семьей «придушенного» мальчика.