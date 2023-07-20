20 июля 2023, 08:21
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили на лечение в Москву
«Известия»: пострадавшую при ЧП на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Девочка, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, будет продолжать лечение в Москве. В четверг, 20 июля, подростка доставили в РДКБ Минздрава России в Москве, сообщили «Известия». Это — ведущая детская федеральная клиника в столице.
По словам анестезиолога-реаниматолога Федерального центра медицины катастроф Минздрава Романа Горбунова, транспортировку провели бригады медицины катастроф Краснодара и Федерального центра медицины катастроф министерства.
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«Будем надеяться на скорейшее выздоровление», — добавил Горбунов.
О том, что пострадавшего подростка перевезут в Москву, накануне сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он подчеркнул, что состояние девочки стабильно.
Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Девочка ехала в автомобиле вместе со своими родителями. Мужчина и женщина погибли.
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Минздрав
Москва 2023
ЧП на Крымском мосту
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