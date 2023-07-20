Общество 20 июля 2023, 08:21 Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили на лечение в Москву «Известия»: пострадавшую при ЧП на Крымском мосту девочку доставили в Москву РИА «Новости»

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Девочка, пострадавшая при теракте на Крымском мосту, будет продолжать лечение в Москве. В четверг, 20 июля, подростка доставили в РДКБ Минздрава России в Москве, сообщили «Известия». Это — ведущая детская федеральная клиника в столице.

По словам анестезиолога-реаниматолога Федерального центра медицины катастроф Минздрава Романа Горбунова, транспортировку провели бригады медицины катастроф Краснодара и Федерального центра медицины катастроф министерства.

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«Будем надеяться на скорейшее выздоровление», — добавил Горбунов.

О том, что пострадавшего подростка перевезут в Москву, накануне сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он подчеркнул, что состояние девочки стабильно.

Теракт на Крымском мосту произошел в ночь на 17 июля. Девочка ехала в автомобиле вместе со своими родителями. Мужчина и женщина погибли.