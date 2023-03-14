Общество 14 марта 2023, 07:18 Пострадавшую при обстреле Белгорода решили перевезти в Москву Губернатор Гладков: пострадавшую при обстреле Белгорода перевезут на лечение в Москву Pxhere

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Жительницу Белгородского района, которая пострадала при обстреле ВСУ, планируют перевезти на лечение в Москву. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Женщина, которая вчера пострадала, находится в больнице, в реанимации. Все переживаем за ее здоровье. Если будет необходимость и ее состояние позволит, сразу переведем в Москву», — написал он.

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Также губернатор сообщил, что прошедшей ночью вновь сработала система ПВО. В результате произошедшего никто не пострадал. Представители администрации проведут подомовой обход, чтобы понять, есть ли какие-либо разрушения. При необходимости начнутся восстановительные работы.

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Накануне Гладков объявил, что над Белгородской областью сработала сиситема противовоздушной обороны, удалось сбить четыре ракеты. Однако в результате случившегося пострадала женщина. Врачи зафиксировали у нее открытую черепно-мозговую травму, медики прооперировали ее.