Пострадавшим в ЧС россиянам предложили простить долги

Жителей России, которые пострадали во время ЧС или техногенной катастрофы, могут освободить от долговых обязательств перед банками. Соответствующий законопроект подготовили депутаты Госдумы от «Единой России». Об этом сообщила газета «Известия».

По данным издания, поправки дополнят законодательство новыми нормами, согласно которым условия кредитных договоров пересмотрят, если заемщик пострадал от разгула стихии или во время техногенной катастрофы. Послабление коснется и тех, кто взял ипотеку. Как написала газета, для освобождения от долга нужно будет предоставить банку документы, которые подтвердят проживание по месту регистрации на момент ЧС, и доказательство включения в список пострадавших.

«ЧС — объективное обстоятельство, как и потеря работы, и люди должны быть защищены в этой ситуации законодательно. <…> Кому-то, к примеру потерявшему жилье, приобретенное в ипотеку, и не имеющему высоких доходов, возможно, и потребуется прощение долга», — объяснила автор законопроекта, заместитель председателя думского комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Она рассказала, что это предложение отправили на отзыв в ЦБ России и правительство.

В некоторых фракциях нижней палаты парламента «Известиям» подтвердили поддержку этих поправок. На прошлой неделе Банк России попросил кредитные и микрофинансовые организации реструктурировать потребительские и жилищные кредиты для пострадавших при наводнениях в Крыму и Краснодарском крае.