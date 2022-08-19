Минцифры России ведет обсуждения с некоторыми крупными IT-компаниями насчет введения выплат для людей, чьи личные данные попали в открытый доступ. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Минцифры и российские IT-компании, как утверждают собеседники издания, обсуждают создание фонда материальной компенсации для пострадавших от утечек баз данных. Фонд может пополняться из оборотных штрафов. Их будут выплачивать те компании, которые допустили утечки персональной информации.

Как отметили в Минцифры, правила расчета этих компенсаций еще предстоит определить. Также определению подлежат условия для того, чтобы претендовать на выплаты и другие детали. Эту идею положительно оценили эксперты. Они отметили, что интересы пострадавших штрафы за утечки не учитывают.

Судебный участок столичного района Аэропорт оштрафовал на 80 тысяч рублей сервис доставки еды Delivery Club. Штрафные санкции на компанию наложены из-за утечки персональных данных.

В конце мая СМИ узнали об утечке персональных данных курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club. В открытый доступ попали сотни имен доставщиков, а также их номера телефонов и адреса электронной почты.