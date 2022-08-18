Delivery Club оштрафовали после утечки персональных данных

Сервис доставки еды Delivery Club оштрафовали на 80 тысяч рублей из-за утечки персональных данных. Такое решение принял судебный участок столичного района Аэропорт.

Компания нарушила законодательство в сфере персональных данных. За это ей грозил штраф на сумму от 60 до 100 тысяч рублей.

«ООО „ДЕЛИВЕРИ КЛАБ“ назначен административный штраф в размере 80 тысяч рублей», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы Савеловского суда Москвы.

В конце мая журналисты узнали об утечке персональных данных курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club. В открытый доступ попали сотни имен доставщиков, а также их номера телефонов и адреса электронной почты. Представители Delivery Club заверили, что утечка не коснулась банковских реквизитов пользователей сервиса. В июне в Сети появился еще один файл с данными клиентов службы доставки.

Во время проверки сотрудники Роскомнадзора выявили нарушения в деятельности Delivery Club. На компанию составили административный протокол. Перед этим «Яндекс.Еду» оштрафовали на 60 тысяч рублей.