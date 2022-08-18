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    18 августа 2022, 23:38

    Delivery Club оштрафовали после утечки персональных данных

    Delivery Club получил штраф на 80 тысяч рублей после утечки персональных данных

    Дарья Бунякова

    Сервис доставки еды Delivery Club оштрафовали на 80 тысяч рублей из-за утечки персональных данных. Такое решение принял судебный участок столичного района Аэропорт.

    Delivery Club оштрафовали после утечки персональных данных

    Компания нарушила законодательство в сфере персональных данных. За это ей грозил штраф на сумму от 60 до 100 тысяч рублей.

    «ООО „ДЕЛИВЕРИ КЛАБ“ назначен административный штраф в размере 80 тысяч рублей», — привело РИА «Новости» сообщение пресс-службы Савеловского суда Москвы.

    В конце мая журналисты узнали об утечке персональных данных курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club. В открытый доступ попали сотни имен доставщиков, а также их номера телефонов и адреса электронной почты. Представители Delivery Club заверили, что утечка не коснулась банковских реквизитов пользователей сервиса. В июне в Сети появился еще один файл с данными клиентов службы доставки.

    Во время проверки сотрудники Роскомнадзора выявили нарушения в деятельности Delivery Club. На компанию составили административный протокол. Перед этим «Яндекс.Еду» оштрафовали на 60 тысяч рублей.