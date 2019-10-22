Пострадавшим от прорыва дамбы возместят ущерб золотом
Горного мастера прииска из Красноярска арестовали на два месяца. Он не видел должностную инструкциюПодробнее
На сайте Следственного комитета России заявили, что в ближайшее время в суд направят ходатайство о наложении ареста на золото с красноярского прииска, где 19 октября прорвало дамбу. Металл используют для возмещения ущерба пострадавшим в результате ЧП. Таких граждан 29.
В релизе следователей также говорится, что уголовное дело о гибели 15 человек передано в центральный аппарат СК. Главное следственное управление разберется, имели ли место нарушения правил безопасности при проведении работ на объекте.
Судя по информации следователей, 22 октября специалисты нашли закрытый сейф, вскрыли его и заметили девять колб с неповрежденными пломбами с золотом (предположительно), а также 14 пакетов с концентратом для вторичной обработки.
Сейф нашли после осушения одной из-заводей реки Сейба, передает «Газета.ru».
В Красноярском крае 19 октября прорвало дамбу. Это произошло на прииске. В результате происшествия погибли 15 человек, травмы получили 44 и пятеро пропали без вести.