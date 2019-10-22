Пострадавшим от прорыва дамбы возместят ущерб золотом

Потерпевшим от прорыва дамбы под Красноярском возместят ущерб золотом. Следователи арестуют драгоценный металл, чтобы впоследствии использовать его для удовлетворения исков от пострадавших, если их подадут.

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На сайте Следственного комитета России заявили, что в ближайшее время в суд направят ходатайство о наложении ареста на золото с красноярского прииска, где 19 октября прорвало дамбу. Металл используют для возмещения ущерба пострадавшим в результате ЧП. Таких граждан 29.

В релизе следователей также говорится, что уголовное дело о гибели 15 человек передано в центральный аппарат СК. Главное следственное управление разберется, имели ли место нарушения правил безопасности при проведении работ на объекте.

Судя по информации следователей, 22 октября специалисты нашли закрытый сейф, вскрыли его и заметили девять колб с неповрежденными пломбами с золотом (предположительно), а также 14 пакетов с концентратом для вторичной обработки.

Сейф нашли после осушения одной из-заводей реки Сейба, передает «Газета.ru».

В Красноярском крае 19 октября прорвало дамбу. Это произошло на прииске. В результате происшествия погибли 15 человек, травмы получили 44 и пятеро пропали без вести.