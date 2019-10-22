Потерпевшими из-за прорыва дамбы под Красноярском признаны 29 человек

В рамках расследования были допрошены 185 свидетелей и очевидцев, проведены обыски в офисах золотодобывающей артели, где произошло ЧП. Также следователи семь раз проводили осмотр места происшествия, в том числе с помощью квадрокоптера и вертолета, говорится в заявлении.

Четырнадцать из пятнадцати рабочих, погибших при прорыве дамбы, опознаны родственниками, добавили в СК.

По уголовному делу арестованы гендиректор компании «Сисим», проводившей добычу золота, горный мастер и начальник участка того же предприятия.

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Вечером 19 октября сотрудники компании «пытались вывезти из офиса финансовые документы и системные блоки», однако не успели — на место прибыла группа для проведения обыска.

Трагедия произошла в ночь на 19 октября. Из-за прорыва каскада технологических дамб на территории золотодобывающего рудника затопило два рабочих балка. Помимо 15 погибших пятеро рабочих числятся пропавшими без вести — среди них охранники, сторожившие сданное артелью золото.