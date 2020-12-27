Пострадавший в ДТП под Рязанью мальчик переведен на лечение в Москву

Состояние 10-летнего мальчика, пострадавшего в ДТП с автобусом под Рязанью, оценивается как тяжелое, но стабильное. Ребенок доставлен в столицу на лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы.

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, 10-летний мальчик, получивший серьезные травмы в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Рязанской области, доставлен в Москву и проходит лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы», — сообщила пресс-служба Минздрава России. Сообщение цитирует «Интерфакс».

В результате ДТП мальчик получил травмы ног и руки с частичной ампутацией, а также переломы костей таза. Он потерял много крови и находился в состоянии шока. Стабилизировать его состояние удалось врачам Скопинской ЦРБ и бригаде медиков из Рязани. После этого пациента перевели в областную детскую больницу Рязани.

Реанимобиль с бригадой реаниматологов Центра экстренной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы и со специалистами клиники Рошаля был направлен в Рязань. Когда состояние ребенка стало транспортабельным, его доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

В Минздраве отметили, что при поступлении в клинику, состояние ребенка расценивалось как крайне тяжелое. Мальчик находится на искусственной вентиляции легких.

«Предстоит длительное лечение и повторные операции. В дальнейшем будет решаться вопрос с протезированием», — отметили в Минздраве.

Другим пострадавшим в ДТП в Рязанской области также оказывается вся необходима помощь в полном объеме. За состоянием пациентов следит Минздрав России.

Авария произошла 25 декабря, в районе 03:00, на 247-м километре трассы Р22 в Скопинском районе Рязанской области. Пассажирский автобус, который ехал из Москвы в Волгоград, перевернулся на дороге. В нем было 26 человек. Четверо погибли, 13 человек получили травмы. Все получившие ранения — жители Волгоградской области.