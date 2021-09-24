Пострадавших при восхождении на Эльбрус альпинистов доставили в больницу

Спасатели передали 14 туристов, которых удалось вызволить с Эльбруса, медицинским работникам. Поисково-спасательная операция была завершена в 02:45. Об этом пресс-служба МЧС написала в своем Telegram-канале.

Все пострадавшие были эвакуированы на поляну Азау на ратраках. Пять человек из группы спасти не удалось.

«Спасатели работали в сложнейших условиях. Порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду, сильные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха до -20 градусов. Видимость не более одного метра. К работам было привлечено 69 человек, 16 единиц техники», — говорится в сообщении ведомства.

Участниками экспедиции стали 20 человек. Пятеро из них погибли из-за резкого ухудшения погоды. Скалолазы попали под сильный ветер и метель. На сигнал бедствия, поданный с высоты 5400 метров, отреагировали сотрудники МЧС и организовали спасательную операцию.