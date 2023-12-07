Общество 07 декабря 2023, 18:16 Пострадавших при стрельбе в Брянске вывезут в Москву на вертолете МЧС: спецборт прибыл в Брянск для эвакуации пострадавших при стрельбе в Москву РИА «Новости»

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Пострадавших при стрельбе в брянской гимназии № 5 вывезут в Москву на спецборте МЧС. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Спецборт МЧС прибыл в Брянск для последующей эвакуации пострадавших в медицинские учреждения Москвы», — сообщили в пресс-службе.

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В ведомстве отметили, что на вертолете Ми-8 установили специальный медицинский модуль, врачи сопроводят пострадавших на протяжении всего полета.

«Сотрудники Центра экстренной психологической помощи оказывают необходимую поддержку как пострадавшим в брянской гимназии, так и их родственникам», — добавили в МЧС.

По данным Telegram-канала Mash, речь идет о двух подростках, которые получили серьезные ранения. Медики сумели стабилизировать их состояние, но оно пока остается тяжелым.

Стрельба в брянской гимназии № 5 произошла утром в четверг. Огонь открыла ученица восьмого класса, который пронесла в учебное заведение помповое ружье отца. В результате ЧП пострадали пятеро человек и еще один погиб.