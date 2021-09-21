Пострадавших из Перми привезли в НМИЦ хирургии Вишневского. Видео

Тяжелораненых при атаке на вуз в Перми доставили спецбортом МЧС в Москву. В распоряжении «360» появилось видео с кадрами, снятыми у НМИЦ хирургии имени Вишневского, куда доставили некоторых из пострадавших по прилете в столицу.

На кадрах показано, как пострадавшего на носилках переносят из машины скорой в медучреждение.

В Москву из Перми транспортировали семь пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии. Их направили в ведущие федеральные центры Минздрава РФ: НМИЦ хирургии имени Вишневского, НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, НМХЦ имени Пирогова и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова. Ранее сообщалось, что четверо пострадавших находятся на ИВЛ.

Правительство РФ выделило на компенсации пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии в Перми около 18,5 миллиона рублей, сообщил RT.

В Перми в стационарах остаются 12 человек. Сегодня люди, желающие сдать кровь для пострадавших, выстроились в очередь у станции переливания, всего собралось около 50 человек, написало Ura.ru.

В результате стрельбы в Пермском университете 20 сентября погибли шесть человек, еще 24 пострадали.