Пострадавшие от пожара под Рязанью получат выплаты

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил оперативно предоставить финансовую помощь всем, кто пострадал от пожара и взрывов на бывших складах под Рязанью. Об этом он сообщил в ходе селекторного совещания.

По словам главы региона, эвакуированные жители получат по 10 тысяч рублей на жилое помещение. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 62 человека, в том числе трое детей. Информация об этом появилась на сайте правительства Рязанской области.

«С 9 октября граждане должны начать получать эти выплаты. Перечень предоставляемых документов максимально упрощен, большинство будет собрано в порядке межведомственного взаимодействия. Надеюсь, что эти деньги помогут людям приобрести самое необходимое», — сказал Николай Любимов.

Также пострадавшие получат выплаты за частичную утрату имущества в размере 50 тысяч рублей, за полную — 100 тысяч. Кроме того, компенсацию получат люди, у которых возникли проблемы со здоровьем из-за ЧС. Сумма зависит от тяжести полученного ущерба и составит либо 400 тысяч рублей, либо 200 тысяч или 20.

Любимов заверил, что механизмы получения выплат отработаны. Уже завершается подготовка всех необходимых документов. Также к работе приступила межведомственная комиссия по оценке ущерба.

Ранее глава МЧС доложил Владимиру Путину о ликвидации последствий пожара на складах в Рязанской области.