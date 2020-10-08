Путину отчитались о последствиях пожара со взрывами под Рязанью

Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил Владимиру Путину о ликвидации последствий пожара на складах в Рязанской области. Сегодня глава государства провел совещание по вопросам МЧС.

«Госпитализированы 16 человек, пострадало более 20 построек. В настоящее время общая численность сил и средств составляет около полутора тысяч человек и 389 единиц техники», — сообщил он.

Зиничев также отметил, что более 2300 местных жителей были эвакуированы и размещены в пункты временного проживания, которые находятся в школах и больницах. Также на месте развернут оперативный штаб, работают психологи. Об этом сообщил сайт Кремля.

Также глава МЧС отметил, что на месте работают 400 человек и 87 единиц техники. А сегодня были дополнительно направлены спасатели из АМГ ГУ МЧС России по Москве и Тульской области, а также из АМГ Тульского СЦ.

Ранее заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков сообщил, что на федеральной трассе «Каспий» под Рязанью восстановили движение. Ранее она была перекрыта из множественных взрывов.