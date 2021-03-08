Постпред РФ в ООН поздравил женщин на шести языках

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя записал поздравление с Международным женским днем на шести официальных языках организации — на русском, английском, китайском, арабском, французском и испанском языках.

В обращении, опубликованном на Facebook он пожелал прекрасной половине человечества здоровья, счастья и благополучия. Небензя назвал приоритетом, который неизменно отстаивает Россия, обеспечение прав женщин.

«Окрыленные вашими красотой, мудростью и любовью, мы желаем вам новых побед и свершений. Свои победы мы посвящаем вам, любимые», — добавил постпред.

Рэпер ST (Александр Степанов) выбрал стихотворения, которые прочитали популярные певцы Тимати, Nilеttо, Михаил Шуфутинский, Владимир Пресняков, Владимир Кристовский, Джиган, чтобы поздравить женщин в 8 Марта.