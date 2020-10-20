Постояльцев сахалинского дома престарелых закрыли на изоляцию на 7 месяцев

В Южно-Сахалинске постояльцев дома престарелых и инвалидов закрыли в комнатах и не выпускают на улицу. Пожилые люди записали видео- и аудиообращения, в которых рассказали о своей жизни президенту Владимиру Путину.

Жители дома престарелых сравнили себя с заложниками или экипажем подводной лодки, сообщило РИА «Новости».

«Если до 1 октября мы еще могли выйти на улицу, глотнуть свежего воздуха, то теперь наглухо закрыты в своих комнатах», — сказали они.

Пожилые люди заявили, что в их бедах виновато министерство социальной защиты населения Сахалинской области. Кроме того, им мешает строительный шум: рядом с утра и до позднего вечера работает спецтехника.

В Минсоцзащиты пояснили, что ограничительные меры в учреждениях социального обслуживания региона действуют с 23 марта. Их ввели из-за угрозы распространения COVID-19. При этом для постояльцев организовывали различные соревнования и развлечения, обеспечили им возможность заниматься спортом и выводили на прогулку. Из-за подтвержденных случаев COVID-19 в пансионате с 5 октября ввели режим обсервации.

Под окнами дома престарелых строят спортивный комплекс для маломобильных граждан и многофункциональное помещение для массовых мероприятий. Возводят там и дополнительный корпус областного реабилитационного центра для инвалидов.

Стройка, подчеркнули в министерстве, ведется с 09:00 до 22:00. Во время тихого часа — с 12:00 о 14:00 — строители не работают.