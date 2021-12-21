Поставки грузов в Калининград осложнились из-за мигрантов на границах с ЕС

Поставки грузов в Калининградскую область осложнились из-за проблем на границах с Евросоюзом. На пограничных пунктах из Белоруссии в Литву выстроилась очередь из грузовиков.

«К сожалению, ситуация очень осложнилась. Возникли очереди на белорусско-литовской границе, а это та граница, по которой идет дорога в нашу сторону», — сообщил РИА «Новости» губернатор региона Антон Алиханов.

Он объяснил, что для предотвращения последствий было принято решение везти товары в объезд, через Латвию, что не решило проблему, а даже несколько усугубило ее, потому что теперь пробки появились и на латвийской границе. Алиханов уточнил, что власти региона внимательно следят за происходящим и проводят консультации с представителями Литвы, Польши и Белоруссии.

Очереди из грузовиков на границе Литвы и Белоруссии начали формироваться из-за приграничного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Кризис с участием мигрантов возник в ноябре. Мигранты захотели попасть через Литву и Польшу в Германию, но их туда не пропускают.