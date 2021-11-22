Польша и Литва назвали новую тактику проникновения мигрантов на территорию ЕС

Скопившиеся на границе ЕС мигранты начали придерживаться новой тактики проникновения на территорию Польши и Литвы. Теперь они делают это небольшими группами, что усложняет их задержание. Об этом заявили министр обороны Польши Мариуш Блащак и глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

«Мы заметили, что изменилась и тактика: представители белорусских силовых структур толкают в Литву небольшие группы — по три, четыре, пять лиц. Это на самом деле осложняет как обнаружение таких групп, так их фиксацию и задержание. Однако эти группы были задержаны», — рассказал Любаевас в эфире телеканала LRT.

Руководитель ведомства уточнил, что больше всего случаев нарушения границы за последние дни выявили в Варенском районе.

Ситуация с беженцами на границе Белоруссии со странами Евросоюза обострилась несколько недель назад. Мигранты хотят попасть через Польшу и Литву в Германию, однако их туда не впускают. Руководство ЕС обвинило в кризисе белорусского лидера Александра Лукашенко и ввело против республики новые санкции. Ранее президент Белоруссии в ответ пообещал остановить транзит газа в Европу.