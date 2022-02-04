Посольство России в США не удивилось сценарию Пентагона о вторжении на Украину

Сценарий вторжения России на Украину не удивил российское посольство в США. Об этом сообщила дипмиссия на своей странице в Facebook, комментируя заявление представителя Пентагона Джона Кирби.

«Не удивлены появлению нового „креативного“ сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под „чужим флагом“. Это свойственно США», — говорится в заявлении посольства.

Ведомство отметило, что американцы с помощью подлогов уже осуществляли военные интервенции по всему миру. Он привел в пример демонстрацию политиком Колином Пауэллом пробирки с белым порошком в 2003 году.

Пауэлл заявлял, что в ней находятся споры сибирской язвы. Американцы утверждали, что лидер Ирака Садам Хусейн готовит биологическое оружие, это послужило основанием для военного вторжения США.

Ранее Кирби на брифинге сообщил, что у США есть данные о возможной фабрикации Россией видеороликов, которые докажут нападение украинских войск. По мнению дипломата, это станет основанием для вторжения России на Украину.