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    04 февраля 2022, 08:39

    Посольство России в США не удивилось сценарию Пентагона о вторжении на Украину

    Максим Зинкин

    Сценарий вторжения России на Украину не удивил российское посольство в США. Об этом сообщила дипмиссия на своей странице в Facebook, комментируя заявление представителя Пентагона Джона Кирби.

    Посольство России в США не удивилось сценарию Пентагона о вторжении на Украину

    «Не удивлены появлению нового „креативного“ сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под „чужим флагом“. Это свойственно США», — говорится в заявлении посольства.

    Ведомство отметило, что американцы с помощью подлогов уже осуществляли военные интервенции по всему миру. Он привел в пример демонстрацию политиком Колином Пауэллом пробирки с белым порошком в 2003 году.

    Пауэлл заявлял, что в ней находятся споры сибирской язвы. Американцы утверждали, что лидер Ирака Садам Хусейн готовит биологическое оружие, это послужило основанием для военного вторжения США.

    Ранее Кирби на брифинге сообщил, что у США есть данные о возможной фабрикации Россией видеороликов, которые докажут нападение украинских войск. По мнению дипломата, это станет основанием для вторжения России на Украину.