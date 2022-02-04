Власти США располагают данными, что Россия планирует сфабриковать предлог для вторжения на Украину. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«У нас есть информация, что русские, вероятно, хотят сфабриковать предлог для вторжения. <…> Один из вариантов заключается в том, что российское правительство, как мы считаем, планирует инсценировать фейковую атаку со стороны украинских военных или разведывательных сил», — сказал Кирби во время брифинга.

Он добавил, что сфабрикованные действия необходимы России для того, чтобы оправдать наступление. По словам представителя Пентагона, российская сторона может использовать для своих целей пропагандистское видео.

«Мы считаем, что Россия может выпустить очень графическое пропагандистское видео, на котором были бы запечатлены трупы и актеры, играющие роль скорбящих людей, разрушенные постройки, а также военное снаряжение, которое есть у Украины или Запада», — заявил Кирби.

При этом официальный представитель Пентагона не предоставил никаких доказательств своих слов. Российские власти уже не раз говорили, что ни о каком военном вторжении на территорию Украины речи не идет.