Посольство РФ заявило о безосновательности обвинений в причастности к атаке на Colonial

Россия категорически отвергла измышления отдельных американских журналистов о причастности к кибероперации по выводу из строя трубопроводной компании Colonial Pipeline. Такие обвинения российские дипломаты назвали безосновательными.

В заявлении посольства РФ в Вашингтоне в Facebook сказано, что некоторые СМИ пытаются обвинить Россию в кибератаке на Colonial Pipeline. При этом власти США возложили ответственность за случившееся на криминальную группу DarkSide. Ее не ассоциирует с какой-либо страной.

«Категорически отвергаем безосновательные измышления отдельных журналистов и вновь заявляем, что Россия не проводит злонамеренных операций в виртуальном пространстве», — говорится в сообщении.

Российские дипломаты подчеркнули, что США не направляли запросов России о содействии в расследовании этой кибератаки.

В начале мая крупнейший в США оператор топливных трубопроводов Colonial Pipeline сообщил о кибератаке. Компания заявила, что в систему проник вирус. Начато расследование. В некоторых частях страны пожаловались на нехватку поставки топлива. Американские власти ввели режим региональной ЧС.