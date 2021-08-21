Посольство РФ в Японии занялось попросившим убежища россиянином

Посольство России в Японии выясняет обстоятельства, связанные с россиянином, который попросил политического убежища. Информация о россиянине ранее появилась в японских СМИ. Об этом сообщило посольство России на своей странице в Fаcebook.

В сообщении говорится, что «посольство России в Японии и генконсульство России в Саппоро находятся в тесном контакте с японскими компетентными органами».

Ранее ФСБ России рассекретила документы, в которых говорится, что Япония, несмотря на действие договора с Советским Союзом о нейтралитете и приближение окончания Второй мировой войны, в марте 1945 года собиралась вести бактериологическую войну против СССР.